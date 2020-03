Lokeraars tonen hart voor ouderen en kwetsbare mensen: maaltijd aan huis geleverd bij kankerpatiënt Yannick De Spiegeleir

17 maart 2020

16u05 3 Lokeren De hashtag #samentegencorona blijft ook in Lokeren niet zonder betekenis. Vrijwilligers bussen massaal flyers om oudere en kwetsbare Lokeraars een helpende hand te reiken.

“Onze groep telt al meer dan 800 vrijwilligers, maar de doelgroep die we willen helpen, is niet altijd bereikbaar via sociale media. Daarom steken we massaal flyers in de brievenbus en we laten ze ook achter bij huisartsen, thuisverplegers en het OCMW”, zegt Veerle Nijs. Dinsdag werden al maaltijden bezorgd, onder andere bij een vrouw die het huis niet wil verlaten omdat ze een behandeling tegen kanker krijgt.

Ook de vrijwilligers van jeugdhuis Vagevuur staan klaar om te helpen. “Vanuit een bezorgdheid voor ouderen en kwetsbare mensen willen ze zich inzetten. Door deze mensen te helpen moeten ze zichzelf minder buiten huis begeven en verkleinen ze het risico om een besmetting op te lopen”, zegt Pieter-Jan Van der Bracht, coördinator van Vagevuur. “Mensen die de hulp van een vrijwilliger nodig hebben, kunnen ons bereiken via info@vzwjeugdclubs.be of via 0468/50.72.20.”