Lokeraars moeten binnenkort vingerafdruk afstaan bij aanvraag nieuwe identiteitskaart Yannick De Spiegeleir

09 januari 2020

19u56 0 Lokeren Op het stadhuis van Lokeren wordt dinsdag de nieuwe identiteitskaart mèt vingerafdruk voorgesteld. Dat meldt het persagentschap Belga. Lokeraars zullen bij wijze van proefproject als eerste hun vingerafdruk afstaan bij de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart.

Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) krijgt op dinsdag 14 januari de eerste nieuwe kaart – met ook een nieuw design – uit handen van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). In zijn kielzog volgen de Lokeraars die een nieuwe identiteitskaart aanvragen.

De FOD Binnenlandse Zaken kwam de afgelopen dagen de pilootprocedure op punt stellen op het stadhuis van Lokeren. De stad en haar medewerkers zijn gebonden aan een zwijgplicht tot de nieuwe procedure wordt voorgesteld.

Het nieuwe design van de identiteitskaart vervangt het huidige dat al sinds 2002 van kracht is. Met de aangepast lay-out voldoet de nieuwe eID aan “de strenge internationale regels die als doel hebben identiteitscontroles efficiënter te maken”, zegt de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Zo worden er andere kleuren gebruikt en staat de foto links in plaats van rechts op de kaart. Het nieuwe design wordt dinsdag voor het eerst officieel getoond.

Omstreden maatregel

Voorts zal de nieuwe kaart ook vingerafdrukken bevatten. Het plaatsen van vingerafdrukken op de eID is een omstreden maatregel. De Kamer keurde de wet goed ondanks een negatief advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit. In februari maakte ook een studie van de onderzoeksgroep Computer Security and Industrial Cryptography (COSIC) van de KU Leuven brandhout van de tekst. De maatregel is onduidelijk, overbodig en disproportioneel, en de uitwerking is risicovol, zo was de conclusie. Bovendien startte de stichting Ministry of Privacy van privacyjurist Matthias Dobbelaere-Welvaert via crowdfunding in maart een procedure bij het Grondwettelijk Hof. Dat moet zich nog uitspreken.

De FOD Binnenlandse Zaken zegt dat ze de studie van de KU Leuven “gelezen en geanalyseerd heeft”, aldus woordvoerder Peter Grouwels. “Een aantal dingen die opportuun waren, hebben we meegenomen, maar van het meeste zagen we de noodzaak niet om er iets mee te doen. We waren niet overtuigd van de argumenten die werden aangehaald.”