Lokeraars krijgen inspraak in titel Meest Verdienstelijke Lokeraar Yannick De Spiegeleir

25 september 2020

15u38 3 Lokeren Ook dit jaar gaat de Stad Lokeren opnieuw op zoek naar de Meest Verdienstelijke Lokeraar. Nieuw in 2020 is dat Lokeraars inspraak krijgen in welke persoon of vereniging de onderscheiding krijgt.

Acteur Tom Audenaert, ex-bondscoach Aimé Anthuenis of Chris Van den Durpel: het zijn slechts enkele van de Lokeraars die in het verleden in de bloemetjes werden gezet als Meest Verdienstelijke Lokeraar. In het verleden waren het de adviesraden die een persoon of vereniging nomineerden en verkozen, maar naast de juryprijs wordt er in 2020 ook een publieksprijs in het leven geroepen. Bij wijze van inspiratie zet de stad de komende weken de vorige winnaars op een rijtje.

Meer info over de verkiezing via https://lokeren.be/meest-verdienstelijke-lokeraar.