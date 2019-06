Lokeraars kopen stukje Buylaers op familiedag vzw Durme Yannick De Spiegeleir

02 juni 2019

16u11 0 Lokeren Op de familiedag van vzw Durme kunnen Lokeraars hun steun betuigen aan de aankoop van nieuw natuurgebied aan de Bleekmeersstraat. Intussen heeft de natuurvereniging meer dan de helft van de beoogde 40.000 euro opgehaald om de uitvalsbasis van de Lokerse ooievaars veilig te stellen.

Ooievaars spotten, een gegidste wandeling meemaken of gezellig genieten op het gelegenheidsterras van vzw Durme in het koetshuis van het Verloren Bos. Het kan zondagnamiddag allemaal tijdens de familiedag van de natuurvereniging. Ook de kleinsten worden niet vergeten met een schminkstand. Aan het koethuis kunnen de bezoekers ook een stukje natuur aankopen. De crowdfundingsactie heeft succes, want vandaag werd de kaap van 50 procent van het beoogde bedrag overschreden.