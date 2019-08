Lokeraars in debat tijdens Lokerse Queesten Yannick De Spiegeleir

01 augustus 2019

10u03 4 Lokeren In navolging van de Gentse Feestendebatten kan je tijdens de Lokerse Feestweek dit jaar voor de eerste keer deelnemen aan enkele gespreksrondes over diverse thema’s. “ Lokeraars van zo divers mogelijke pluimage die over boeiende thema’s met elkaar van gedachten wisselen. Dat is ons opzet", verduidelijkt Stefaan Segaert.

Op donderdag 8 augustus wordt de spits afgebeten met ‘Lokeren droomt, 2040, de oogst!’. Tussen april en juni bezorgden meer dan 300 Lokeraars hun dromen voor de toekomst van hun stad. Deelnemers gaan in debat over de dromen. Op vrijdag 9 augustus volgt een gesprek over ‘Pubers helpen opgroeien in een diverse samenleving’. Jürgen Peeters, psycholoog en auteur van ‘Kinderen zijn geen puppy’s’, licht zijn boek toe. Zaterdag 10 augustus is er het debat ‘Waarom ken ik mijn buur (niet)?’ en zondag 10 augustus kruist een klimaatpanel de degens met als insteek ‘Wordt de haas (standbeeld op de Markt van Lokeren, red.) een waterkonijn?’. Alle debatten vinden plaats van 16 tot 18 uur in Vagevuur, behalve op zaterdag 10 augustus dan vindt het gesprek plaats in de Torenstraat of bij slecht weer in het Cultureel Centrum.

Meer info op de Facebookpagina van Lokerse Queesten.