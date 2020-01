Lokeraars in de bres voor slachtoffers bosbranden Australië: “Hart voor kangoeroes en koala’s” Yannick De Spiegeleir

20 januari 2020

17u35 28 Lokeren Ook de Lokeraars blijven niet onbewogen door de gevolgen van de verwoestende branden in Australië. De jonge vrijwilligers van Vagevuur zetten op vrijdag 31 januari een ‘Eat4Aussie’-barbecue op poten. En Stefanie en Jorren verkopen met hun start-up Berk lasersnijden houten sleutelhangers van kangoeroes en koala’s.

Bij Vagevuur nam vrijwilliger Leandro D’hossche het voortouw om een actie op poten te zetten. “De beelden van die verschrikkelijke branden in Australië die zoveel onschuldige mensen en dieren troffen, raakten me. Daarom vond ik het tijd om in actie te schieten.” Met de steun van het jeugdhuis en andere jonge vrijwilligers besliste hij om de barbecue ‘Eat4Aussie’ te organiseren op vrijdag 31 januari.

“Concreet willen we geld inzamelen met de verkoop van hamburgers en potato wedges, gefrituurde aardappelpartjes. Tijdens het happy hour van 16 tot 17 uur verkopen we 2 kleine burgers voor de prijs van 3 euro en potato wedges voor 3 euro. Van 18 tot 21 uur kan je Full Size Burgers kopen voor 6,5 euro en potato wedges voor 3,5 euro. Er zal ook een beperkt aantal vegetarische burgers verkrijgbaar zijn.” De hele avond zal er ook muziek worden gespeeld van Australische bands in de instuif van Vagevuur van AC/DC tot Tame Impala. “En we zetten ook een collectebus neer. Wie het grootste bedrag stort, krijgt een fles cava.”

De opbrengst willen ze bij Vagevuur schenken aan twee goede doelen. “Bij Wildlife Victoria zetten ze zich in voor de opvang en medische zorgen voor dieren die getroffen zijn door de branden. Met het geld dat wij hen schenken, kunnen ze onder meer medicatie en gereedschap aanschaffen. Ook het Rode Kruis mag op onze steun rekenen. Zij zetten zich onder meer in voor de mensen die hun thuis hebben verloren door de branden.” Meer informatie op het Facebookevenement ‘Eat4Aussie’.

Een andere Lokerse actie is die van start-up Berk lasersnijden van Stefanie Van Der Sypt en Jorren Van Caelenberg. Met hun onderneming verkopen ze uit berkhout gesneden sleutelhangers van kangoeroes en koala’s. “We hebben allebei een groot hart voor dieren én Australië. We staan in rechtstreeks contact met Port Macquarie Koala Hospital dat onder meer drinkstations bouwt voor de koala’s die de branden hebben overleefd”, vertelt het jonge koppel. Via hun website verkopen Stefanie en Jorren de houten sleutelhangers die ook verkrijgbaar zijn bij enkele lokale middenstandszaken: bakkerij Martine en Philippe en Boutique Botanique. Per sleutelhanger betaal je vier euro. Meer informatie: https://www.berklasersnijden.be/inzamelactie/