Loéna zorgt voor vrouwelijk viergeslacht Yannick De Spiegeleir

12 september 2019

17u50 0

In augustus schonk Lynn Smet (24) het leven aan Loéna. Het meisje zorgt voor een vrouwelijk viergeslacht in de familie.

Carina Bauwens, uitbaatster en conciërge van de horecazaak in het Bospark, is oma van het kindje, Suzanna De Smet (92) is stammoeder. “Twee weken voor de geboorte van Loéna werd ook mijn zus Sophie moeder van haar tweede kindje. Zij beviel van een zoontje. Het scheelde dus weinig of er was een dubbel viergeslacht in de familie”, aldus Lynn. Loéna is het eerste kindje van Lynn en haar partner Gaétan De Vos.