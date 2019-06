Lions Club schenkt 26.500 euro aan 16 verenigingen Yannick De Spiegeleir

25 juni 2019

21u58 0 Lokeren Naar jaarlijkse traditie heeft Lions Club Lokeren onlangs opnieuw fondsen uitgereikt aan diverse sociale projecten.

De plechtige uitreiking van deze steunfondsen vond plaats in feestzaal De Lozen Boer in Lochristi. 16 verenigingen die van de serviceclub financiële duw in de rug kregen tekenden present. Op de uitreikingsceremonie bedankte de Lions club de vele vrijwilligers voor hun inzet maar kreeg zelf ook vele blijken van dankbaarheid terug. In totaal schonk Lions Club Lokeren dit jaar een bedrag weg van 26.500 euro.

“Deze gelden zijn afkomstig uit de opbrengst van de oude kleren die de Lions zelf verzamelen in hun kledingcontainers die her en der in het Lokeren te zien zijn en te herkennen zijn aan het logo van de Lions”, zegt Luc Carlé.