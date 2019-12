Lionel Richie komt naar Lokerse Feesten in 2020 Yannick De Spiegeleir

09 december 2019

16u24 9 Lokeren De Amerikaanse legendarische superster Lionel Richie komt op vrijdag 31 juli 2020 naar de Grote Kaai tijdens de openingsavond van de Lokerse Feesten.

Met meer dan 100 miljoen verkochte albums, een Oscar en vier Grammy Awards is hij één van de succesrijkste popsterren ooit. In 2015 speelde Richie op Glastonbury voor meer dan 200.000 fans, de grootste opkomst ooit op het festival. In de nieuwe ‘Hello’-tour speelt hij alle hits, zowel van The Commodores als solo. Op zijn conto staan onder meer ‘All Night Long’, ‘Stuck on You’, en ‘Endless Love’.

De voorverkoop voor deze dag start meteen via www.lokersefeesten.be. Tickets kosten 53 euro.