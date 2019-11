Lies Geirnaert uit Lokeren verkozen als Nationaal Bureaulid JONGCD&V: “Werken aan ‘Tsjeventoekomst’” Yannick De Spiegeleir

20 november 2019

19u54 0 Lokeren Afgelopen weekend vond in Hasselt het Big Brother congres van JONGCD&V plaats. Naast het inhoudelijke luik werd ook de uitslag van de interne verkiezingen binnen JONGCD&V bekend gemaakt. Lies Geirnaert, actief binnen CD&V Lokeren en werkzaam als parlementair medewerker, stelde zich kandidaat en veroverde een plaats binnen het Nationaal Bureau van de jongerenpartij.

Alle bureauleden krijgen een mandaat van 2 jaar. In totaal waren er 16 kandidaten. Samen met Lore Baeten (gemeenteraadslid CD&V Sint-Niklaas) is het Waasland sterk vertegenwoordigd in het nationaal bureau.

“Ik voel me enorm vereerd dat ik door de leden van JONGCD&V verkozen ben om samen met de nationaal voorzitter en de andere bureauleden te werken aan de ‘Tsjeventoekomst’. We staan voor grote uitdagingen, maar ik ben ervan overtuigd dat als we samenwerken met de leden, hun bekommernissen meenemen en daar effectief iets mee doen, we het tij kunnen doen keren. Tijdens de campagnemaanden bezocht ik verschillende afdelingen in heel Vlaanderen en heb ik veel talentvolle mensen mogen ontmoeten. Samen met hen staat ons nog een mooie toekomst te wachten.”

