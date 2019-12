Liberale burgemeesters uit onze regio voorstander van paars-gele regering Yannick De Spiegeleir

16u05 1 Lokeren Krijgen we een paars-groene federale regering of komt er toch een paars-gele coalitie uit de bus? Het debat werd de afgelopen dagen heftig gevoerd binnen Open Vld. Wij legden ons oor te luister bij de liberale burgemeesters. In het Waasland tonen de Lokerse burgervader Filip Anthuenis en zijn Moerbeekse collega Robby De Caluwé zich voorstander van paars-geel.

“Voor mij is het belangrijk dat de socio-economische realisaties van de regering Michel niet worden teruggeschroefd: lastenverlaging voor bedrijven, tax shift, …”, zegt De Caluwé, die naast burgemeester ook federaal volksvertegenwoordiger is namens Open Vld.

“De budgettaire ruimte is beperkt, maar dit betekent niet dat we het gat moeten dichten door de werkende mensen en de ondernemingen het gelag te laten betalen. Het is duidelijk dat het wellicht evidenter is om deze punten in een paars-gele coalitie te realiseren, vandaar ook dat dit mijn voorkeur geniet. Maar laat mij duidelijk zijn dat de inhoud wel degelijk primeert op de coalitie zelf. Anderzijds is confederalisme voor mij ook geen optie: we hebben veel te veel staat, en het feit dat domeinen als gezondheidsbeleid, mobiliteit, … versnipperd zitten onder verschillende beleidsniveaus, helpt ons daarin niet. De nota van Magnette is natuurlijk ook maar (en niet meer dan) een informateursnota, en geen onderhandelde nota. Maar ik maak mij wel zorgen over heel wat voorstellen uit die nota, zoals bijvoorbeeld het toekennen van een werkloosheidsuitkering aan wie zelf ontslag neemt.”

Mocht ik koning zijn, ik stuurde Bart De Wever nu de arena in. Geef nu het initiatief aan de kopman van de grootste partij aan Vlaamse kant nadat de grootste aan Waalse kant het alleen heeft geprobeerd Moerbeeks burgemeester Robby De Caluwé

De Caluwé zou het geen goed idee vinden om als enige Vlaamse partij in een regering te gaan. “Maar uiteraard moeten ook de andere Vlaamse partijen bereid zijn om te praten. Mocht ik koning zijn, ik stuurde Bart De Wever nu de arena in. Geef nu het initiatief aan de kopman van de grootste partij aan Vlaamse kant nadat de grootste aan Waalse kant het alleen heeft geprobeerd.”

Burgemeester Filip Anthuenis schaart zich achter de open brief die Lokers schepen en partijgenoot Stefan Walgraeve eerder deze week schreef aan nationaal partijvoorzitter Gwendolyn Rutten. “Besturen met een Vlaamse minderheid in een door socialisten en groenen gedomineerde federale regering is noch Vlaams, noch Liberaal noch Democratisch. En zelfs wanneer de N-VA niét bereid zou zijn paars-geel te vormen, dan nog is het uiteraard bijzonder onverstandig om publiek te gaan verklaren dat je als partij bereid bent iets anders te doen dan datgene wat je eigenlijk wil”, stelt Walgraeve scherp. “De Lokerse Open Vld-afdeling telt nog altijd 800 liberale leden. Of dat na een eventuele toetreding tot een roodgroene regering met Vlaamse minderheid nog Open Vld -leden zullen zijn? Daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur steken.”

