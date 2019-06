Levensgevaarlijke actie op E17 komt bestuurder duur te staan Koen Baten

18 juni 2019

Een jongeman is deze ochtend voor de politierechtbank in Dendermonde veroordeeld tot een geldboete van 320 euro nadat hij een levensgevaarlijke actie uithaalde en met een voertuig in de tegenovergestelde richting op de pechstrook geparkeerd stond op de E17 in Lokeren. De man was met zijn wagen op weg naar huis toen hij plots in panne viel. Hij kon zich nog langs de pechstrook zetten en ging nadien naar huis.

Hij had afgesproken met zijn vader om met een ander voertuig met startkabels de wagen terug in gang te krijgen. De man ging ‘s nachts uiteindelijk met een andere wagen naar zijn voertuig terug om hem terug in gang proberen te krijgen. Hiervoor keerde hij het andere voertuig op de E17 en parkeerde hij zich met zijn neus tegen de andere wagen. De wegpolitie merkte het echter op en kon de man identificeren. “Hij beseft dat het levensgevaarlijk was, maar had gewoon schrik om zijn voertuig daar zomaar te laten staan”, aldus zijn raadsman. Naast de geldboete kreeg de man ook een rijverbod van 8 dagen opgelegd.