Leopold en Jacqueline vieren diamanten bruiloft Yannick De Spiegeleir

23 juni 2019

12u30 6 Lokeren Leopold Van de Voorde en Jacqueline Haentjes vierden onlangs de zestigste verjaardag van hun huwelijk.

Het koppelde elkaar kennen op het nieuwjaarsbal in de voormalige cinema Variété op het Zand in Lokeren. Leopold werkte eerst bij Boelwerf en ging nadien aan de slag als huisschilder. Hij speelt ook accordeon en is een begenadigd kunstschilder. Jacqueline werkte haar hele leven als lederstikster. Het koppel kreeg één zoon Dirk en ze wonen al meer dan een halve eeuw in de Kopkapelwijk.