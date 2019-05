Lena Van Boven (Vlaams Belang) grijpt nipt naast zetel in het Vlaams Parlement Yannick De Spiegeleir

27 mei 2019

15u34 4 Lokeren Het Lokers gemeente- en provincieraadslid Lena Van Boven strandde gisteren op een zucht van een zetel in het Vlaams Parlement. Vanop de zevende plaats behaalde ze 8.694 voorkeursstemmen, 84 minder dan Gents partijkopstuk Johan Deckmyn die straks wel in het parlement zetelt.

“Uiteraard is het spijtig dat ik nipt naast een zetel grijp, maar toch ben ik in de eerste plaats zeer blij met de winst van onze partij. Ik was er van overtuigd dat we stemmen gingen winnen, maar ook ik wist niet dat we zo sterk zouden groeien. Sinds Tom Van Grieken voorzitter is, waait er opnieuw een frisse wind door het Vlaams Belang. Ik zei het al op het verkiezingsdebat ‘Café Voté’ van de Lokerse jeugdraad voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ons programma slaat aan bij studenten. Ook op onze nieuwjaarsreceptie was de jeugd opvallend aanwezig.”