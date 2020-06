Leerlingen worden feestelijk onthaald in de GO! Basisschool De Tovertuin Yannick De Spiegeleir

08 juni 2020

16u13 0 Lokeren Alle kinderen van GO! Basisschool De Tovertuin gingen maandag terug naar school, en dat werd gevierd met linten, ballonnen en muziek.

Om de ouders te bedanken om het afstandsleren van hun kinderen te begeleiden en ondersteunen, kregen ze ook een origineel geknutseld geschenkje mee.

“De kinderen werden hard gemist door het schoolteam. Alleen maar lachende gezichten dus op deze nieuwe ‘eerste’ schooldag”, zegt Arjan De Nijs, coördinator van De Tovertuin. “De rest van het schooljaar worden alle zeilen bij gezet om via actief en levensecht leren kinderen succesvol het schooljaar te laten afsluiten. Dat gebeurt onder meer in buitenklassen en via klasoverstijgende thema’s. De brede basisschool die De Tovertuin wil zijn, kan terug opbloeien.”