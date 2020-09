Leerlingen wandelen over eerste verlicht zebrapad van het land in Heilig Hartlaan Yannick De Spiegeleir

01 september 2020

10u28 1 Lokeren In de Heilig Hartlaan werd In de Heilig Hartlaan werd het eerste verlichte zebrapad van het land dinsdagochtend bij de start van het nieuwe schooljaar voor de eerste keer in gebruik genomen.



Omdat de zon in september nog opkomt voor de start van de schoolspits viel de verlichting op de eerste schooldag amper op. Het zebrapad is een proefproject van het Lokerse bedrijf Trafiroad in samenwerking met Stad Lokeren. De verlichting, die verwerkt is in de witte stroken van het zebrapad, zal elke ochtend en avond branden.

Veerle Boelens, directrice van VLOT!-eerstegraadsschool Creo, toonde zich tevreden met de ingreep. “Onze tweedejaars zullen vandaag met een tevreden gevoel op de school aankomen. Het waren zij die vorig jaar, als eerstejaars, het voorstel aan de stad deden om met een creatieve ingreep het oversteekpunt veiliger te maken. Het is een positieve zaak dat de stad met die vraag aan de slag is gegaan en het bewijs dat de inbreng van de leerlingen loont.”