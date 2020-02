Leerlingen Vinderij dromen van meer bomen tijdens ‘dikketruienweek’ Yannick De Spiegeleir

13 februari 2020

15u45 2 Lokeren Op school voor buitengewoon basisonderwijs De Vinderij spreken ze dit schooljaar niet van een dikketruiendag, maar van een ‘dikketruienweek’. “Door tien opdrachten te vervullen, kunnen de kinderen zonnebloemzaadjes winnen”, zegt juf Leen Rowies.

Het thema van de dikketruienweek is ‘dromen van meer bomen’. “De klassen kunnen kiezen uit verschillende activiteiten van het bouwen van nestkastjes tot het maken van voederbollen voor vogels of het luisteren naar verhalen onder onze MOS-boom”, zegt juf Leen. “Met deze week willen we het belang van bomen in de kijker zetten. Door meer bomen te planten, verbetert de luchtkwaliteit en creëren we plaatsen van koelte en zorgen we voor meer biodiversiteit.”