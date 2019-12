Leerlingen Tovertuin steken slechtziende klasgenoot Arkin (8) hart onder de riem: wenskaartenverkoop ten voordele van vzw voor slechtzienden Yannick De Spiegeleir

13 december 2019

11u54 0 Lokeren Door een oogziekte ziet Arkin Ergün (8) veel minder goed dan zijn klasgenootjes in de Tovertuin. Toch kan hij dankzij extra ondersteuning alle lessen mee volgen. Om hem een hart onder de riem te steken, verkoopt zijn klas deze maand wenskaarten ten voordele van de Kade: de vzw die Arkin extra begeleiding geeft.

Door zijn aandoening is Arkin blind aan één oog en ook zijn andere oog heeft een verminderd zicht. Toch doen juf Chaline Van Damme en zijn klasgenootjes er alles aan zodat het jongetje gewoon mee de lessen kunnen volgen. “We hebben een speciale bril ontworpen die de andere kinderen kunnen opzetten, zodat ze kunnen inschatten hoeveel Arkin kan zien. Hij krijgt ook af en toe begeleiding van een juf van De Kade, een vzw voor blinden en slechtzienden die verbonden is aan de Spermalieschool, en als Arkin moeilijkheden heeft in de les door zijn verminderd zicht, maken we tijd om een oplossing te vinden. Zo mag hij altijd wat dichter bij het bord komen kijken en heeft hij een lampje dat hij kan aansteken om beter te kunnen lezen. Door alle aanpassingen kan Arkin gewoon onderwijs blijven volgen. Ook dankzij zijn eigen inzet, compenseert hij veel.”

Studio Flash

Naar aanleiding van de Warmste Week wilden Chaline en haar klas die bestaat uit leerlingen van het derde en vierde leerjaar, een speciale actie doen voor Arkin en zijn lotgenoten. De kinderen hebben zelf ideetjes ontworpen voor wenskaarten. “We gingen in de wijk op bezoek bij Studio Flash. Jolien Vandenbroele en Joachim Dewilde ontwerpen, drukken en verdelen al meer dan 5 jaar de leukste wenskaarten naar meer dan 350 verkooppunten in binnen- en buitenland. Zij hebben de ideeën van de kinderen vertaalt naar échte wenskaarten”, zegt juf Chaline.

De kaarten worden nu verkocht aan verschillende winkels in België en ook bij ons in de klas. “Met de opbrengst gaan we op leeruitstap aar het huis van Kina maar het overige deel gaat naar de Kade, die Arkin en andere leerlingen met zichtproblemen ondersteunt. Het winkeltje wordt volledig georganiseerd door de kinderen zelf.”

De pop-up shop is nog open tot de kerstvakantie op woensdag van 11.30 tot 12 uur. Op donderdag van 8.15 tot 8.30 uur en op donderdag van 15.25 tot 15.35 uur.