Leerlingen Staakte gaan voor ‘gezond en fit’ schooljaar Yannick De Spiegeleir

06 september 2019

12u50 2 Lokeren Het jaarthema van de stedelijke basisschool Staakte is dit jaar ‘Gezond en fit ,een jaar vol pit!’. Daarom stappen of joggen de leerlingen 3 maal per week 15 minuten met hun klas in het kader van het ‘Daily mile’-project.

“Hierdoor verbetert hun conditie, concentratievermogen en hun humeur gaan erop vooruit”, zegt juf Nicole Baetens. “Elke maand hebben we ook een aandachtspunt rond gezondheid, in september is dit ‘een gezonde, gevarieerde boterhammendoos’.

De eerste schooldag konden de kinderen het parcours van ‘de daily mile’ afleggen en kreeg iedereen een appel.