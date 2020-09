Leerlingen SBS Spoele stappen en trappen kleurrijk naar schoolpoort Yannick De Spiegeleir

18 september 2020

09u22 1 Lokeren Ter gelegenheid van Strapdag kwamen de leerlingen van Stedelijke Basisschool Spoele vrijdagochtend met ballonnen in alle mogelijke kleuren aan hun fiets of hand naar school.

Strapdag is een initiatief om het trappen en stappen, ofwel wandelen en fietsen, naar de school te promoten om te vermijden dat kinderen massaal met de auto aan de schoolpoort worden afgezet. Gisteren lanceerde de Stad Lokeren haar nieuwbakken campagne VéLokeren om meer Lokeraars op de fiets te krijgen.

(lees verder onder de foto)

De leerlingen van SBS Spoele gaven deze ochtend meteen het goede voorbeeld. “Naargelang de klas waar ze in zitten, kreeg elke leerling een ballon in een bepaalde kleur. Ons jaarthema is namelijk een wereld vol kleur”, zegt juf Isabelle Van Bastelaere. De kinderen mochten ook hun eigen boekentas of fiets kleurrijk versieren. “Op die manier kunnen ze zich op de Strapdag zo kleurrijk mogelijk verplaatsen in het verkeer.” Ook het bijhorende Straplied en –dansje schalden door de boxen aan het begin van de schooldag.