Leerlingen Dol-fijn sporten 2.063 euro bij elkaar voor Rode Neuzen Dag Yannick De Spiegeleir

01 oktober 2019

11u25 6 Lokeren Met hun actie ‘Dol-fijn Triathlon X-treme’ hebben de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van basisschool Dol-fijn een bedrag van 2063,01 euro ingezameld ten voordele van Rode Neuzen Dag.

“We begonnen de dag met een loop van 800 meter doorheen de school. Daarna trokken we het provinciaal domein Puyenbroeck voor een fietstocht van 16 kilometer (heen en terug). In het zwembad van Puyenbroeck legden de leerlingen nog eens 200 meter af”, verduidelijkt Bram De Baere van basisschool Dol-fijn. Via een sponsoractie haalden de leerlingen en hun leerkrachten dus een mooi bedrag binnen voor de Rode Neuzen Dag.