Leerlingen Atheneum verkennen parcours Rapencross Yannick De Spiegeleir

25 september 2020

15u29 1 Lokeren Twintig leerlingen van het GO! Atheneum Lokeren verkenden donderdag het parcours van de Rapencross in het kader van hun keuzevak ‘Vive le Vélo’.

Hun leraar Kobe Vanoverschelde is zelf een fervente wielrenner die koerst bij de eliterijders zonder contract. De leerlingen volgen bij hem het keuzevak Vive le Vélo en worden gedurende een aantal maanden twee uur per week ondergedompeld in de geheimen van het wielrennen. “De groep leerlingen bestaat naast leerlingen uit de nieuwe richting Sportwetenschappen ook uit jongens en meisjes met een bijzondere interesse voor het fietsen”, zegt directeur Sven Geenens. “Het is een technisch parcours, maar iedereen stond flink zijn mannetje”, vult Vanoverschelde aan. Op het einde werden de rondetijden gechronometreerd, zodat de leerlingen hun prestaties kunnen vergelijken met die van de echte veldrijders.

Het Atheneum Lokeren organiseert al jaren twee lestijden per week keuzevakken voor de leerlingen van de tweede en de derde graad. Dit jaar kunnen ze naast Vive le Vélo onder andere ook kiezen om zich voor te bereiden op het toelatingsexamen arts of tandarts, astronomie, filosofie of het scholierenparlement.