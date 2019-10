Leerlingen Atheneum engageren zich in beroepsleven tijdens ‘Youca Action Day’ Yannick De Spiegeleir

17 oktober 2019

20u56 0 Lokeren Net zoals 15 000 andere Vlaamse en Brusselse scholieren gingen ook de laatstejaars van Atheneum Lokeren vandaag aan de slag voor het goede doel. Onder het motte Youth for Change and Action werkten ze vandaag in tal van bedrijven en organisaties en schonken het loon daarvan aan een Trias-project voor jonge ondernemers in Guinee en een twee Belgische projecten.

Het Atheneum werkt al een heel aantal jaren samen met YOUCA en wil daarmee haar leerlingen aanzetten tot solidariteit en actief burgerschap, maar hen ook in contact brengen met het lokale bedrijfsleven. Zo konden twee leerlingen aan de slag bij Studio Flash, een leuk ontwerpbureau voor mooie postkaarten en notitieboeken. Andere scholieren werkten onder meer bij kinderdagverblijf Miki, Interflower, Aldental en basisschool De Madelief.

Het project is een van talrijke de activiteiten rond studiekeuzebegeleiding binnen de school. “We willen leerlingen namelijk regelmatig laten nadenken over hun interesses, talenten en wat ze daarmee willen doen in het hoger onderwijs. Met Youca Action Day kunnen heel wat leerlingen eens proeven van een sector die hen boeit of een beroep dat ze later willen uitoefenen", zegt leerkracht Annelies Verdonck.” Andere leerlingen lopen op die manier eens een dagje mee in het bedrijf van hun ouders of kennissen. Allemaal komen ze in contact met mensen in het werkveld die hen op een of andere manier inspireren.”

Ter voorbereiding kreeg het Atheneum onlangs ook twee meisjes uit Guinee op bezoek die onze jongeren vertelden over de problemen in hun land en hun dromen voor de toekomst. “Guinee staat in de top 10 van de armste landen ter wereld en jongeren daar vinden, ondanks hun diploma, geen vaste job op de arbeidsmarkt. Niet omdat ze niet willen, maar omdat er nauwelijks jobs zijn. Zeker voor meisjes, zoals Lamarana die bij ons op school kwam getuigen, is het moeilijk om werk te vinden. Trias wil hen verenigen en ervoor zorgen dat ze makkelijker toegang krijgen tot microfinanciering. Daarnaast krijgen ze via de organisatie Jeunes Solidaires coachingsessies en opleiding bedrijfsbeheer aangeboden. Op die manier kunnen ze een eigen zaak opbouwen en creëren ze zelf werk voor zichzelf en hun omgeving.”