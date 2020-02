Leerlingen Atheneum adopteren eigen plant tijdens Dikketruiendag: “Over enkele maanden openen we schoolmoestuin” Yannick De Spiegeleir

11 februari 2020

15u20 0 Lokeren Breng leven in je tuin. Zo luidt de oproep tijdens de jaarlijkse Dikketruiendag op dinsdag 11 februari om het belang van biodiversiteit in de kijker te zetten. Op het Atheneum Lokeren voegden ze de daad bij het woord. In de gaanderij van de school gingen de leerlingen aan de slag met planten en kruiden.

Met Ellen Ongena heeft het Atheneum Lokeren sinds enkele maanden een duurzaamheidscoach in haar rangen. Ellen hield vorig jaar vzw Ekobie boven de doopvont een vereniging die zich onder meer liet opmerken met een wekelijkse zwerfvuilactie in het Waasland.

“In plaats van teleurgesteld te zijn over hoe de mens omgaat met ons klimaat, wil ik mijn stem en talenten op een positieve manier inzetten en begin ik vooral eerst bij mezelf want ook ik heb nog lessen te leren”, zegt Ellen. “Als duurzaamheidscoach wil ik in samenwerking met leerkrachten de aandacht voor het klimaat verwerken in het bestaande lessenpakket.” Ze droomt van een moestuin op school en krijgt daarvoor de steun van haar directeur Sven Geenens. “We willen onze leerlingen opleiden zodat ze hun verantwoordelijkheid in de maatschappij opnemen. Ook zorg voor het klimaat en duurzaamheid past in dat plaatje. Met Ellen hebben we iemand in ons team die op dat vlak praktijkervaring heeft met onder meer zwerfvuilacties en de leerlingen op sleeptouw kan nemen.”

Voor Dikketruiendag nodigde Ellen Davy Le Comte uit van ‘De Eetbare Bostuin’ in Lokeren. Met de steun van zijn moeder Lieve, een herboriste, heeft Davy zich toegelegd op het kweken van eetbare en wilde planten. Elke leerling kreeg de kans om een plantje te stekken uit de De Eetbare Bostuin van smeerwortel tot linde. “Over enkele maanden hopen we die aan te planten in de nieuwe moestuin van de school”, zegt Ellen.

Astrid en Aya (beiden 14 jaar oud) zijn laaiend enthousiast over het initiatief. “Aan de slag gaan met groene vingers is een aangename afwisseling voor de gewone lessen. Hier kunnen we eens met onze handen werken. Wat ons betreft mag die moestuin er dus zeker komen.”

Groene Ridders

Het Atheneum in Lokeren was lang niet de enige school in Lokeren die deelnam aan Dikketruiendag. Ook op stedelijke basisschool Spoele ging de themadag rond biodiversiteit - het belang van de verscheidenheid aan planten en dieren op onze planeet - niet onopgemerkt voorbij. “Onze Groene Ridders, leerlingen van het vierde tot het zesde leerjaar die zich inzetten voor het milieu, speelden een toneeltje voor de hele school om in hun eigen woorden te verduidelijken wat biodiversiteit wil zeggen. Alle klassen maken in de loop van deze week een wandeling in het Spoelepark om met onze zintuigen de natuur waar te nemen”, zegt leerkracht Isabelle Van Bastelaere.