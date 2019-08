Leerling-chauffeur rijdt zonder verzekering Kristof Pieters

18 augustus 2019

14u20 1 Lokeren De politie van Lokeren heeft afgelopen weekend twee chauffeurs betrapt die de voorwaarden van hun voorlopig rijbewijs niet naleefden. Eén was bovendien niet in het bezit van een verzekering.

In de nacht van vrijdag op zaterdag betrapte een interventieploeg van de politie Lokeren in de Brouwerijstraat een 36-jarige man die de voorwaarden van zijn voorlopig rijbewijs niet naleefde. Ook een 18-jarige overkwam hetzelfde. Hij werd gecontroleerd in de Martelarenlaan. Omdat er ook een vermoeden van niet-verzekering was, werd een klem geplaatst in afwachting van het voorleggen van een geldig verzekeringsbewijs.