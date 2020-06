Leerling-chauffeur ontvlucht politiecontrole: auto in beslag genomen Kristof Pieters

17 juni 2020

17u46 4 Lokeren De politie van Lokeren heeft een auto in beslag genomen van een jonge chauffeur met een voorlopig rijbewijs, nadat deze een politiecontrole was ontvlucht.

Het was één van de motorrijders van de politie Lokeren die afgelopen maandag in het centrum een voertuig wilde controleren omdat de bestuurder onnodig claxonneerde. De chauffeur weigerde echter te stoppen. De achtervolging eindigde in Hillare. Bij de controle bleek dat de jonge bestuurder slechts over een voorlopig rijbewijs beschikte en de voorwaarden niet naleefde. In opdracht van het parket werd zijn voertuig in beslag genomen. Een familielid van de overtreder vloog eveneens op de bon wegens smaad aan de politie.