Leegstaand winkelpand ‘De Lingerie’ opent deuren als inzamelpunt voor mondmaskers Yannick De Spiegeleir

28 april 2020

20u26 0 Lokeren Om het burgerinitiatief Corona: Lokeren Helpt te steunen in het maken van mondmaskers is in het leegstaande winkelpand een inzamelpunt geopend voor afgewerkte mondmaskers.

Maandag ging de #NationaleNaaiActie die heel België moet mobiliseren om zelf mondmaskers te maken van start. Ook in Lokeren staan vrijwilligers op. “De naaiploeg Mondmaskers in Lokeren is al op 19 maart gestart binnen het burgerinitiatief Corona: Lokeren Helpt! en draait nog steeds op volle toeren, maar dreigde zonder materiaal te vallen. Daarom hebben we beslist om in het leegstaand winkelpand De Lingerie in de Kerkstraat een inzamelpunt te openen voor afgewerkte mondmaskers”, zegt Koen De Visscher. “De vrijwilligers staan klaar om alles veilig in ontvangst te nemen. Nadat de mondmaskers enkele dagen in quarantaine bewaard blijven vertrekken ze in een eerste fase naar kansarme gezinnen in samenwerking met de Moazoart”, klinkt het. Vrijwilligers kunnen ook stof ophalen om zelf aan de slag te gaan om mondmaskers te maken.

Ook stoffen inleveren

Naast mondmaskers mogen ook nuttige materialen zoals stoffen ingeleverd worden. Zo schonk Sublim Shop al mooie stoffen aan het initiatief. Wie zelf de handen uit de mouwen wil steken kan surfen naar maakjemondmasker.be. Download het patroon en de instructies en naaien maar, met of zonder een naaimachine. Via maakjemondmasker.be/doneren vind je alle inzamelpunten waar je mondmaskers of materialen kan doneren. Je creatie kan je delen via Corona:Lokeren Helpt en Mondmaskers in Lokeren #NationaleNaaiActie en #MaakJeMondMasker.