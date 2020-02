Leefbaar Everslaar vraagt overkoepelend vervoersplan voor bedrijven in industriezone Voorstel De Lijn op tafel voor busverbinding met industriezone Yannick De Spiegeleir

05 februari 2020

17u21 2 Lokeren Naar aanleiding van het officiële startschot van de bouw van het grootste chocolademagazijn ter wereld van Callebaut vraagt buurtcomité Leefbaar Everslaar de stad om een overkoepelend bedrijfsvervoerplan op te maken voor industriezones E17/3 en E17/4. De stad laat weten dat er een voorstel van De Lijn op tafel ligt voor een busverbinding met de bedrijventerreinen.

60.000 vierkante meter of omgerekend ongeveer 9 voetbalvelden. Zó groot wordt het ‘Global Distribution Center’ van Barry Callebaut: meteen het grootste chocolademagazijn ter wereld. In het nieuwe magazijn zal plaats zijn voor zo’n 75.000 ton (!) verpakte chocolade.

Duizelingwekkende getallen die ook de nodige mobiliteit met zich mee brengen. 200 vrachtwagens per dag, 7 dagen op 7 en 24 uur op 24. En dat terwijl de bewoners van omliggende woonkernen van Bokslaar, Everslaar en Spoele in het verleden al meermaals aan de alarmbel trokken over het sluipverkeer.

Globaal bedrijfsvervoerplan

Toch liggen er volgens buurtcomité Leefbaar Everslaar net kansen in de komst van Callebaut. “De komst van Callebaut kan het tij keren”, stellen An Dietvorst en Reinoud D’haese namens het actiecomité. “Het bedrijf verbindt zich er toe voor haar auto- en vrachtverkeer enkel de ontsluiting langs de N47 te gebruiken. Dat is een duidelijke lange termijnvisie en engagement naar de bewoners van de aangrenzende woonwijken van Lokeren Zuid. Leefbaar Everslaar hoopt dat het de stad kan inspireren om een overkoepelend bedrijfsvervoersplan op te maken voor E17/3 en E17/4 tegen 2021. Een nieuwe ontsluiting aan de Bredenhoek die de leefbaarheid van de woonkernen van Heiende, Zele Heikant en Overmere onder druk zet kan zo vermeden worden.”

Burgemeester Filip Anthuenis en schepen van Industriële Ontwikkeling Stefan Walgraeve (beiden Open Vld) verwijzen naar het extern studiebureau dat aangesteld werd om een globaal circulatieplan op te stellen onder meer op basis van tellingen die de afgelopen weken plaatsvonden. “Momenteel ontbreekt een westelijke ontsluiting voor de industriezone, maar door het openstellen van de Spieveldstraat tijdens de spitsuren is aan het fileprobleem tegemoet gekomen.”

Busverbinding met industriezone

Schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) zegt dat de stad in overleg is met de bedrijven uit industriezone E17/3 om te bekijken welke maatregelen er mogelijk zijn op vlak van bedrijfsvervoer om de mobiliteit in en rond de industriezone te verbeteren. “Bovendien ligt er ook een voorstel van De Lijn op tafel voor een busverbinding met de industriezone. Ook dit kan interessant zijn voor woon-werkverkeer. Reizigersorganisatie TreinTramBus bestudeert het voorstel momenteel op onze vraag”, aldus de schepen.

Om de vorderingen rond de werken te kunnen volgen is er werk gemaakt van een speciale campagne onder de noemer ‘Grootste chocolade magazijn ter wereld’. Naast een billboard gemaakt van containers langs de E17 werd ook de projectwebsite www.chocolade-magazijn.be gelanceerd. “Op die manier willen we volledige transparantie geven rond de realisatie en de Lokeraars betrekken bij de vorderingen”, klinkt het.