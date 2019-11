Laptop gestolen uit geparkeerde wagen Kristof Pieters

08 november 2019

Dieven hebben tijdens de nacht van woensdag op donderdag ingebroken in een geparkeerd voertuig in de Jaak Opsomerstraat in Lokeren. De inbraak werd ’s ochtends vastgesteld. Er werd een laptop gestolen uit de wagen.