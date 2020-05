Lading tv’s gestolen uit geparkeerde vrachtwagen Kristof Pieters

29 mei 2020

11u37 0 Lokeren Dieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een aanzienlijke buit gemaakt bij een inbraak in een geparkeerde vrachtwagen.

De oplegger was gevuld met een lading televisietoestellen. De dieven gingen met een onbekend aantal exemplaren aan de haal. De truck stond geparkeerd in de Dijkstraat in Lokeren. De politie onderzoekt de zaak.