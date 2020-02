KWB Heiende nodigt Bezeboot uit voor toneelavond Yannick De Spiegeleir

11 februari 2020

12u30 0 Lokeren In zaal Trefpunt kan je op vrijdag 14 februari een nieuwe editie van de toneelavond bijwonen van KWB Heiende. Net als de vorige edities doen ze dit opnieuw in samenwerking met toneelgroep Bezeboot uit Doorslaar.

‘Halt, of ik verschiet!’ is de titel van deze komedie in twee bedrijven van André Uytdenhouwen in regie van huisregisseuse Anny Schamphelaere. “Het belooft opnieuw een knotsgekke avond te worden, waarin Bezeboot opnieuw het beste van zichzelf zal geven om u een onvergetelijke toneelavond te bezorgen”, zegt Tjen Hillaert van KWB Heiende.

De toneelavond start om 20 uur. Kaarten in voorverkoop aan 8 euro zijn te verkrijgen bij Johan Van Havermaet, Roggestraat 23, Lokeren. Op de avond zelf betaal je 9 euro.