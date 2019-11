Kunstveilinghuis De Vuyst veilt werk uit topperiode van James Ensor Yannick De Spiegeleir

22 november 2019

12u43 1 Lokeren Bij kunstveilinghuis De Vuyst in de Kerkstraat gaat over enkele weken het meesterwerk ‘Gilles et Sauvage’ van James Ensor onder de hamer. De waarde wordt geschat tussen 550.000 en 700.000 euro.

“Hoe omvangrijk en gevarieerd het oeuvre van Ensor ook is, kunsthistorici en -critici zijn het erover eens dat de Oostendse kunstenaar in de periode tussen ca. 1885 en 1895 zijn creatieve hoogtepunt kende”, klinkt het bij De Vuyst. “Midden in deze periode van ongebreidelde originaliteit maakt hij ‘Gilles et Sauvage’ (1891) in olieverf op paneel. Heldere,dansende kleuren in quasi nonchalante verfstreken en een meesterlijk lichtgebruik maken van dit werk een waar juweeltje.”

De catalogus van de volledige veiling is een internationale selectie werken van Hedendaagse, Moderne en Oude Meesters. Het aanbod omvat meer dan 650 schilderijen, sculpturen, gouaches, aquarellen, tekeningen en grafiekbladen. Bij de blikvangers zijn naast Ensor onder meer werken van Paul Delvaux, Karel Appel, Salvador Dali en Keith Haring.

Inbreng van belangrijke werken voor deze veiling kan nog tot 21 december.