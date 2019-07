Kunstschilder Willy Van Wulpen exposeert in Jean de la Moutarde Yannick De Spiegeleir

12 juli 2019

14u30 0 Lokeren In kunstgalerie ‘De Rode Loper’ van de Zeelse Cultuurclub Jean de la Moutarde kan je nog tot en met 28 juli werken bewonderen van de Lokerse kunstschilder Willy Van Wulpen (82).

Van Wulpen maakt kleurige hedendaagse kunst. “Mijn werken weerspiegelen de tijdsgeest van de ‘Cobra beweging’”, verduidelijkt de schilder. Door zijn passie gedreven werkt de kunstenaar in zijn krachtige stijl nog steeds verder aan zijn eigentijdse kunst.

De expo is open op zaterdag en zondag telkens van 14 tot 18 uur of op afspraak. Meer info via info@kunstgaleriederodeloper.be.