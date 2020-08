Kunstschilder Jurgen De Smedt exposeert op drie locaties in Durmestad Yannick De Spiegeleir

17 augustus 2020

10u34 0 Lokeren In het Lokerse straatbeeld kan je op drie verschillende plekken het werk van kunstschilder Jurgen De Smedt bewonderen.

“Op twee locaties zijn de werken zelfs dag en nacht te bewonderen”, geeft Jurgen aan. In de etalage van Wasserij Kunstcentrum op het Zand in Lokeren en bij Qontrast in de Durmelaan in Lokeren zijn de werken 24 op 24 en 7 op 7 te zien. Ook wie gaat tafelen bij Raamfood langs de Gentsesteenweg kan tijdens de openingsuren Jurgens werk bewonderen.

De Lokeraar die in de chemiesector werkt, vond pas laat zijn roeping in de edele kunst van het schilderen. “Ik ben pas begonnen om mijn vijftigste en volgde een opleiding aan de Academie van Waasmunster”, vertelt hij.