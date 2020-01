Kunstenaars exposeren in Veldstraat Yannick De Spiegeleir

04 januari 2020

21u50 0 Lokeren In een voormalige smidse in de Veldstraat 58 kan je nog tot 12 januari een tentoonstelling bezoeken met het werk van verschillende kunstenaars.

Initiatiefnemer is Anja Segers, die de voormalige smidse verbouwde tot een ruimte voor tentoonstellingen en intieme concerten. “Een nieuwe verborgen parel in onze stad. Ik kan iedereen aanraden om deze plek en tentoonstelling te ontdekken”, zegt schepen van Cultuur Marina Van Hoorick (Open Vld).

Naast de glaskunst van Segers kan je er ook de handtassen van Agnes Van Damme, keramiek van Yves Malfliet, textiel van Tania Verhasselt, acryl van Nele Geldhof en glaskunst van Richard Price bewonderen.

De expo is toegankelijk op vrijdag en zaterdag van 14 tot 19 uur en op zondag van 11 tot 19 uur of op afspraak. Meer info via anja.segers37@telenet.be.