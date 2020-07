Kunstenaar Henk Delabie opent expo Blind Spot in Park Ter Beuken Yannick De Spiegeleir

04 juli 2020

18u21 0 Lokeren Stad Lokeren organiseert elke twee jaar in het Park ter Beuken een tentoonstelling als een pop-up Centrum voor Ruimtelijke Kunst. Dit jaar verwelkomt de Durmestad Henk Delabie met zijn tentoonstelling Blind Spot.

Het houten kunstwerk in het park trekt al enkele weken de aandacht van voorbijgangers, maar ook de voormalige conciërgewoning nabij de kunstacademie Ter Beuken gaf Delabie een eigen invulling met metalen luiken als contrast met de dicht gemetste ramen. Het is als een peperkoekenhuisje, maar de romantiek wordt begrensd door bakstenen, want er zijn luikjes gehangen aan de dicht gemetste ramen, wat een absurd beeld oplevert. “De conciërgewoning wordt in de toekomst opnieuw in gebruik genomen door de Kunstacademie. Uiteraard na een grondige renovatiebeurt”, zegt schepen van Cultuur Marina Van Hoorick (Open Vld).

(lees verder onder de foto)

Met zijn expo wil Delabie naar eigen zeggen een omgekeerde beweging maken. “In plaats van muren te bouwen om grond te claimen, wil ik muren bouwen om deze los te laten, te dekoloniseren. Dit terug geven zie ik letterlijk: ontdoen van menselijke activiteit.” Tussen de houten wanden van het imposante werk in het park ligt een ruimte die onbereikbaar is. “Deze ‘verloren’ ruimte wil ik terug aan de natuur of de wereld schenken.” Ook de andere werken van de tentoonstelling concentreren zich rond onze verhouding met de private ruimte, de publieke ruimte en de innerlijke ruimte. Zo heeft Delabie een ‘oneindige”’ stadswandeling in het Lokerse centrum uitgestippeld en zijn er polyester sculpturen in het park te bezichtigen.

De tentoonstelling is dagelijks vrij toegankelijk van 4 juli tot en met 18 oktober in Park Ter Beuken, Groendreef 8 te Lokeren.

Meer info: Cultuurcentrum Lokeren, 09 340 50 56, ccl.lokeren.be - www.parkterbeuken.be