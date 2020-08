Kunst of vandalisme? Onbekende plakt grappige figuurtjes op verkeersborden Yannick De Spiegeleir

13 augustus 2020

13u23 6 Lokeren/Waasmunster Is het de hitte of ligt verveling in tijden van corona aan de basis? Op verschillende verkeersborden in Lokeren en Waasmunster zijn sinds kort verkeersborden met grappige figuurtjes te bewonderen. Kunst of vandalisme? Op sociale media vallen de werkjes in elk geval in de smaak.

Een mannetje dat de aanduiding van nakende bocht probeert op te tillen, een vrouw die in een hangmat rust op het verkeersteken voor een kruispunt of een skiër in een neerwaartse pijl: de kleine figuurtjes die her en der opduiken in het Lokerse straatbeeld springen in het oog.

Gert Poppe, lesgever bij rijschool Donkmeer, spotte de creatieve ingrepen. De post van de rijschool op sociale media kon op heel wat positieve commentaren rekenen: van “geweldig en creatief” tot “zalig om te zien tussen al die miserie”.

Amsterdam en Brussel

Nieuw is het idee niet. De Franse straatkunstenaar Clet Abraham werd bekend met zijn humoristische stickers in steden als Amsterdam en Brussel en vier jaar geleden dook ook in Aalst dergelijke straatkunst op.

Het lokale politiereglement is echter duidelijk: het aanbrengen van eender welk opschrift of fotografische voorstelling op een bord langs de openbare weg is verboden. Al kunnen de stickers wellicht makkelijk verwijderd worden als de Lokerse ‘dader’ het voorbeeld volgde van Abraham en zijn Aalsterse voorganger.

Lokers Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) ziet er naar eigen zeggen de grap wel van in. “Strikt genomen kan dit niet. Al hebben we momenteel andere prioriteiten”, laat hij weten.



