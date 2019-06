Kubbtornooi op pinkstermaandag Yannick De Spiegeleir

07 juni 2019

09u09 5 Lokeren KWB Heiende organiseert voor de vijfde maal een kubb-tornooi op pinkstermaandag.

Maar liefst 20 recreatieve ploegen strijden voor de beker. Nieuw dit jaar is dat elke deelnemende ploeg een prijs in ontvangst mag nemen. Iedereen is van harte welkom, de inkom is gratis. KWB zorgt voor de inwendige mens, met lekkere wafels, ijs, ‘kubbdogs’ en natuurlijk koffie en frisse dranken. Afspraak op pinkstermaandag 10 juni, vanaf 13.30 uur op het speelterrein achter Heiende-kerk.