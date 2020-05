KSC Lokeren-Temse lanceert nieuwe clubwebsite Yannick De Spiegeleir

04 mei 2020

15u14 0 Lokeren De nieuwe club KSC Lokeren-Temse laat er geen gras over groeien. Zopas werd de nieuwe clubwebsite gelanceerd en vooral: de nieuwe abonnementencampagne voor het seizoen 2020-2021 wordt nu al gelanceerd. Slogan voor de actie: ‘Nieuw verhaal. Zelfde passie’

De nieuwe club heeft duidelijk de wind in de zeilen. Terwijl er achter de schermen druk gewerkt wordt aan de uitbouw van de spelerskern, zet de club ook heel hard in op andere domeinen. Zo wil het kersverse bestuur sterk inzetten op een nauwe band met de supporters. Daarom werd in een mum van tijd een nieuwe clubwebsite ontworpen waar de fans van op de eerste rij de verdere uitbouw van hun club kunnen volgen.

De nieuwe clubwebsite neemt meteen een vliegende start: via deze website kunnen nu al abonnementen worden aangeschaft voor het seizoen 2020-2021. Die abonnementencampagne verloopt compleet digitaal en online, zoals dat in COVID-tijden hoort.

Op de website wordt meteen ook de vierde aanwinst van de club aangekondigd. Tjendo De Cuyper (28) doorliep alle jeugdreeksen van Club Brugge. Bij de landskampioen zat hij zelfs een aantal keer op de bank. De 1m75 grote vleugelspeler speelde na Club Brugge bij tweedeklassers Eendracht Aalst en Coxyde.

Meer info: www.sporting.be.