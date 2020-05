KSC Lokeren – Temse, FC Daknam en KFC Eksaarde sluiten samenwerkingsakkoord: “Samenwerken voor jeugdvoetbal, maar ook op commercieel vlak” Yannick De Spiegeleir

20 mei 2020

14u39 0 Lokeren De Lokerse voetbalclubs KSC Lokeren – Temse, FC Daknam en KFC Eksaarde hebben een akkoord bereikt over een verregaande samenwerking.

“Concreet zullen de jeugdploegen van FC Daknam en KFC Eksaarde voortaan ook de kans krijgen om zowel te trainen als wedstrijden af te werken op de terreinen van het Daknamstadion”, klinkt het bij KSC Lokeren – Temse. Ook SKL Doorslaar zal actief zijn op de voormalige jeugdsite van het Daknamstadion. Naast de samenwerking op het vlak van de jeugdwerking komt er ook een operationele en commerciële samenwerking. “Zo zullen we ook streven naar een aanbod voor damesvoetbal en G-voetbal. Het aankoopbeleid, de sponsorwerving, de administratieve ondersteuning, het onderhoud van de infrastructuur in samenwerking met de Stad Lokeren, zullen op elkaar worden afgestemd”, zegt Hans Van Duysen, voorzitter van KSC Lokeren-Temse. “De Lokerse jeugd is onze toekomst, zowel op als naast het veld. Daarom zijn we verheugd met deze nieuwe samenwerking.. Ook SKL Doorslaar blijft zeker uitgenodigd om op deze trein van een straffe Lokerse voetbalopleiding te springen.”

Opportuniteiten

“We zien in deze samenwerking heel wat opportuniteiten om stappen vooruit te zetten, met respect voor en behoud van de eigen identiteit”, zegt Stefaan Atmani, voorzitter van FC Daknam. Ook Luc Polfliet, voorzitter van KFC Eksaarde is verheugd. “We zijn een familieclub met een hele sterke verankering in onze fijne deelgemeente. We zijn blij nu ook deel uit te maken van een groter Lokers voetbalproject dat vooral aandacht heeft voor de lokale jeugdspelers.”