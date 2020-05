Kruisjes, linten en wasbekkens: scholen bereiden zich voor op eerste schooldag in coronatijden Yannick De Spiegeleir

12 mei 2020

15u00 76 Lokeren In de Lokerse scholen wordt deze week hard gewerkt om de gebouwen klaar te stomen om vanaf vrijdag opnieuw een deel van de leerlingen te ontvangen. “Het is puzzelen met lokalen, speeltijden en sanitaire pauzes om de contactbubbels van maximum 14 leerlingen te garanderen”, klinkt het.

In het basisonderwijs mogen enkel het eerste, tweede en zesde leerjaar opnieuw les volgen op de school en dat in groepen die niet groter zijn dan 14 leerlingen. De leerlingen hoeven geen mondmaskers te dragen, maar ze moeten wel hun handen kunnen wassen, ook voor ze de school betreden.

De richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad stellen de directies en leerkrachten voor grote uitdagingen. Bart De Langhe van Guntro’s PartyRent kwam met een handig initiatief op de proppen. Zijn bedrijf deelt in de klappen nu de evenementensector plat ligt. Daarom verhuurt De Langhe nu mobiele wasbekkens aan de scholen. “Ik verhuur de wasbekkens enkel om de materiaalkost te recupereren. In een later stadium wil ik ze verhuren aan festivals”, zegt De Langhe.

Directeur Lenny Martens van lagere school Onze-Lieve-Vrouwcollege en haar collega-directeur Kathleen Gielis van Duizendvoet in de Heilig Hartlaan maken dankbaar gebruik van het aanbod. “Op deze manier kunnen we voor de nodige handhygiëne zorgen. Vandaag (dinsdag, red.) schilderen we ook volop lijnen en kruisjes om de nodige afstand te kunnen bewaren.”

Lint en pictogrammen

Hetzelfde geluid klinkt op de Bengelschool aan de Zelebaan. “Het eerste leerjaar worden in drie groepen verdeeld. Zij zullen vier voormiddagen per week naar school komen. het tweede en zesde leerjaar wordt in twee groepen verdeeld. Daarvan komt elke groep twee namiddagen. Een middagpauze organiseren laat onze infrastructuur niet toe. We gebruiken hekkens, lint en pictogrammen om alles duidelijk te maken”, verduidelijkt directrice Dorine Van Avermaet. “We hebben de afgelopen weken ook tijd gemaakt om onze speelplaats op te frissen en hebben buitenmeubels gemaakt zodat de kinderen meer buiten kunnen vertoeven. Het Lokerse bedrijf Somnis sponsorde de mousse”, vult juf Dorien Van Laere aan.

Face shields

In het secundair onderwijs mag voorlopig enkel het zesde jaar heropstarten. “Het grootste deel van de leerlingen van de eindjaren van campus Sint-Laurentius en campus Sint-Lodewijk die we vanaf 15 mei opnieuw op school verwelkomen, krijgen een regeling en een aantal afspraken om dit vlot en veilig te laten verlopen, toegestuurd. Voor een aantal klassen is het niet noodzakelijk dat ze naar school komen. Zij blijven afstandsonderwijs volgen”, zegt Stephan Beirnaert, communicatieverantwoordelijke van de VLOT!-scholengroep. “Leerkrachten en leerlingen dragen steeds een mondmasker. We voorzien ook face shields waar nodig is. 200 exemplaren werden gemaakt in ons eigen FabLab. De leerlingen ontsmetten hun handen als ze op school komen en ook in de klassen wordt overal handgel voorzien. Indien de Nationale Veiligheidsraad een positief advies geeft, bekijken we de mogelijkheid om de leerlingen van het tweede en vierde jaar op school uit te nodigen. Voor leerlingen van het eerste, derde en vijfde jaar lijkt de kans momenteel heel klein dat er nog lesmomenten op school zullen doorgaan.”

(lees verder onder de foto)

Bij het GO! Atheneum worden de zesdejaars verdeeld in drie bubbels van maximum 14 leerlingen. “Iedere bubbel krijgt een ander aankomstuur. Mondmaskers zijn verplicht voor leerlingen en personeel. We voorzien bestickering op de vloer om de social distance te vrijwaren en alle lokale en toiletten worden twee keer per dag ontsmet”, zegt directeur Sven Geenens.