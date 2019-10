Kringwinkel De Cirkel legt bezoekers zaterdag in de watten Yannick De Spiegeleir

17 oktober 2019

16u54 0 Lokeren In de Lokerse Kringwinkel De Cirkel kan je zaterdag deelnemen aan verschillende workshops en genieten van ‘verrassingsacts’ ter gelegenheid van de Dag van de Kringwinkel.

De Kringwinkel aan de Bobijnerslaan is open van 10 tot 17.30 uur. Er is ook overal een cafetaria voorzien met 1 gratis drankje per bezoeker. Je vindt er ook een kinderhoek voor de kleinste bezoekers.