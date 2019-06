Kringwinkel De Cirkel baadt in ‘Las Vegas’-sfeer Yannick De Spiegeleir

13 juni 2019

15u30 0 Lokeren Wie dezer dagen een bezoekje brengt aan kringwinkel De Cirkel in de Bobijnerslaan mag zich verwachten aan een originele inkleding. Een deel van de winkel is ingekleed in de sfeer van de Amerikaanse stad ‘Las Vegas’.

“We hebben enkele trouwjurken in de aanbieding en dat leek ons een mooie gelegenheid om deze opstelling op te bouwen, want Las Vegas staat bekend als een stad waar koppels in het huwelijksbootje stappen”, zegt Hilde Podevyn van de kringwinkel. Naast trouwkledij vind je er ook een portret van Elvis Presley of kledij voor bruidskinderen. “Alles is te koop, behalve de pergola en de moto, die mochten we lenen van een collega”, lacht Hilde.