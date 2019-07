Krankenhaus haalt Felix Da Housecat naar Lokerse Feesten Yannick De Spiegeleir

29 juli 2019

13u31 7 Lokeren Talent uit eigen streek krijgt dit jaar volop zijn kans op de Lokerse Feesten. In aanloop naar het stadsfestival laten we elke dag één van hen aan het woord. Gregory Wuytack, Lenn De Boeck en Youri Brocard stampten Krankenhaus zes jaar geleden uit de grond. In een mum van tijd groeiden hun feestjes uit tot een begrip.

Van het bescheiden VP-plein in Sint-Niklaas starten ze een samenwerking met Tomorrowland: ’s werelds bekendste festival voor elektronische muziek. Die samenwerking loopt al drie jaar en ook dit jaar mocht Krankenhaus zijn ding doen in de Rave Cave. Deze zomer kunnen ze ook de Lokerse Feesten aan hun palmares toevoegen. Op zaterdag 3 augustus host de eventorganisatie een avond in de Red Bull Music Room met Felix Da Housecat en Tijana T als headliners. De programmatie gebeurde in samenspraak met de programmatoren van de Lokerse Feesten. “We zijn zelf al jarenlang trouwe bezoekers van de Lokerse Feesten en hebben een goede band met Bert Reniers en Lander Merckpoel, de programmatoren van de Red Bull Music Room. Uiteraard hebben we deze kans met beide handen gegrepen”, zegt het drietal. “Ook op de Lokerse Feesten blijven we ons DNA trouw: gezellig op het gemak beginnen om de sfeer gedurende de hele avond op te bouwen tot een climax. Zowel Belgisch talent als internationale kleppers maken deel uit van de affiche.”

Of de samenwerking de komende jaren wordt verdergezet, is nog geen uitgemaakte zaak. “Wij hebben in elk geval die ambitie. Als het van ons afhangt, blijven we graag samenwerken met de Lokerse Feesten.”