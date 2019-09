Kovekenskermis viert dit weekend 50ste Reuzenstoet: “Alle Lokerse reuzen van de partij op openingsstoet” Yannick De Spiegeleir

17 september 2019

17u50 34 Lokeren De Heirbrug maakt zich op voor een bijzondere 193ste editie van Kovekenskermis. Zondag trekt de vijftigste Reuzenstoet door de straten van de Lokerse wijk. “Blikvangers zijn de ‘heksenreus’ en de ‘belleman’-reus”, klinkt het bij het bestuur van vzw Koveken.

De apotheose van Kovekenskermis vindt traditioneel plaats op zondag, maar de festiviteiten starten al op vrijdag. Ter gelegenheid van het bijzondere jubileum staat er die dag een openingsstoet gepland met alle Lokerse reuzen naar aanleiding van de erkenning ‘Reuzenvriendelijke gemeente’ door vzw Reuzen in Vlaanderen aan het Lokers stadsbestuur. Verder staan die avond ook de inhuldiging van een beeld aan de Sint-Annakapel én de voorstelling van de strip ‘Kovekensmoord’ van Tom Muyldermans op het programma. “Door het grote aanbod aan activiteiten zal de derde editie van de Kovekens Lokale Markt pas volgend jaar plaatsvinden”, zegt secretaris Eddy Van Bockstal.

Mini-kovens

Zaterdag is er een nieuwe editie van Kovekens rommelmarkt van 13 tot 18 uur. “Het is niet de grootste, maar zeker wel de langste rommelmarkt van het Waasland. Wijkbewoners mogen gratis een stand opstellen, maar we willen hen nadrukkelijk vragen om pas vanaf 12 uur te beginnen met opstellen.” Nog op zaterdag kan je ook het Kovekens Kinderfestijn bezoeken op de Tovertuinschool. De aanwezige kinderen kunnen onder meer mini-kovens versieren en de strip van Tom Muyldermans wordt voorgelezen door meester Geert.

Op zondag kan je de 50ste editie van de Reuzenstoet bewonderen met bijzondere deelnemers zoals de ‘heksenreus’ en de belleman-reus. In totaal zullen er 60 tot 70 reuzen aanwezig zijn. “Een huzarenstukje als je weet dat het voor heel wat verenigingen steeds moeilijker wordt om reuzendragers te vinden”, zegt Bloss Jacobus van vzw Koveken.

Op maandag tot slot staat er een nieuw initiatief in de steigers. Met Glennlies verdween eerder dit jaar het laatste café in de Heirbrugstraat, maar toch betekent dit niet het einde van de jarenlange traditie van de ‘Kovekenskaarting’. “ Met Eddy De Vylder, een verwoed Kovekenskaarter hebben we een gemotiveerde medewerker gevonden om deze traditie te behouden”, aldus Van Bockstal.

Meer info en het volledige programma van Kovekenskermis vind je op de website: http://www.koveken.be/