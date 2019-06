Koveken organiseert eerste Lokers bierfestival Yannick De Spiegeleir

13 juni 2019

15u41 0 Lokeren Voor de eerste keer brengt vzw Koveken komende zaterdag 19 bierbrouwers samen in de Parochiezaal van de Heirbrug voor een bierfestival.

De brouwers zullen in totaal 56 verschillende brouwsels aanbieden aan de bezoeker. De toegang is gratis, proefglaasjes (15 cl) naar een interessante ontdekkingstocht kosten slechts 1,5 euro. ‘Bierkovens’ Vincent Van Polfliet en Stef Rooman zijn erin geslaagd om een uitgebreid assortiment aan interessante bieren samen te krijgen. Zo kan je onder meer proeven van een ‘Stout Mokke’, ‘Blonde Stoot’ of ‘Nuts for Hazels’. Uiteraard tekenen ook de Lokerse streekbieren present: Cesar, Kaaiman, Zilveren Haas, Krak en uiteraard Mareklop, brouwer van het kovekensbier ‘Ne Koven’. Daarnaast is er ook een BOB- en cavabar en zijn er frieten en snacks beschikbaar. Voor de kleinsten is er een smurfenbier en springkasteel. Meer info op de Facebookpagina van het evenement.