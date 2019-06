Koopjesjagers vinden weg naar Lokoda Yannick De Spiegeleir

22 juni 2019

19u47 6 Lokeren Op Lokoda, de jaarlijkse braderij van de Lokerse middenstand, was het vandaag gezellig druk.

Dankzij het zonnige weer vonden bezoekers vlot de weg naar het centrum van Lokeren. De middenstand stalde kraampjes uit met koopjes en op de Markt stonden ook enkele gelegenheidskraampjes opgesteld. Aan de Lokerse droombrievenbus konden Lokeraars ook hun dromen voor de toekomst van de stad vertellen aan Stefaan Segaert. “De mensen zijn tevreden over de stad, maar we pikten ook veel nieuwe ideeën op. Van de vraag naar meer speelpleininfrastructuur in de stad tot een openluchtzwembad of een ligweide.”