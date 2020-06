Kleuterschool Duizendvoet zwaait juf Hilde uit Yannick De Spiegeleir

29 juni 2020

15u53 0 Lokeren Ondanks de coronamaatregelen heeft juf Hilde Ballinckx toch een mooi afscheidsfeest gekregen op kleuterschool Duizendvoet.

“Een echt afscheidsfeest met veel knuffels konden we haar helaas niet geven, maar dat hield ons niet tegen om er toch een feest van te maken, elk vanuit de eigen ‘klasbubbel’”, zegt directeur Kathleen Gielis. “We zorgden voor een Pippi Langkousfeest, het favoriete personage van juf Hilde. Juf Hilde werd omgedoopt tot een echte Pippi en kreeg allemaal leuke cadeautjes van de verschillende klasbubbels: een Pippi-piñata, kleurrijke zonnebloemen en een Pippi-verjaardagstaart. We zullen juf Hilde missen op onze school: ze stond steeds klaar voor haar collega’s, maar was bovenal een warme juf voor alle kleuters.”