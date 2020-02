Klanten verkiezen kapster Nathalie uit Voetbalwijk tot ‘Vriendelijkste handelaar’ Yannick De Spiegeleir

14 februari 2020

13u33 4 Lokeren Nathalie Walgraeve van Hairstyle in de Racingstraat in de Lokerse Voetbalwijk is voor de derde keer in vier jaar tijd verkozen tot ‘Vriendelijkste handelaar van de stad’.

Via een bevraging van Handelsgids werd de kapster met 30 jaar ervaring tot winnaar gekroond. “Ik wil ook de andere deelnemende handelaars en laureaten in onze stad proficiat wensen. Als handelaar beschik je vaak over een trouw cliënteel, maar je weet niet altijd hoe ze over je denken. Deze beoordeling geeft toch aan dat mensen je aanpak en werk weten te appreciëren en dat doet deugd.”