Klant van supermarkt slachtoffer van zakkenrollers Kristof Pieters

20 september 2019

18u27 1

Twee zakkenrollers waren donderdag actief in een warenhuis gelegen in de Lokerhoutstraat in Lokeren. Ze gingen ervan door met de portefeuille van een 62-jarige man. Dit deed zich voor rond 16.30 uur.